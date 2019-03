Seis suspeitos de praticar furtos e roubos durante o Carnaval de Belo Horizonte foram detidos na madrugada desta terça-feira (5) na avenida dos Andradas, na altura do bairro Vera Cruz, na região Leste da capital. Com eles, os policiais encontraram cinco celulares, R$ 330, dois bonés, um relógio e uma corrente de prata.

De acordo com a PM, os agentes chegaram aos suspeitos após uma solicitação via 190 de uma pessoa que teria sido vítima de furto. Naquele momento, os policiais empenhados fizeram um cerco na avenida dos Andradas e conseguiram encontrar o grupo de acordo com as características repassadas pela vítima. O bando era composto por duas mulheres e quatro homens, sendo três menores de idade.

Com a chegada dos militares, eles tentaram reagir e dois dos suspeitos ficaram feridos e precisaram ser levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste. Enquanto esperavam a alta médica, uma outra vítima viu, em um dos suspeitos, o boné que lhe havia sido roubado. De acordo com ela, os suspeitos usavam força física para intimidar e assaltar as outras pessoas.

Os detidos foram conduzidos para o Centro Integrado de Atendimendo ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH), onde deverão prestar esclarecimentos sobre os objetos encontrados.

