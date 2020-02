A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (17) um homem de 24 anos que seria o principal suspeito de matar violentamente uma criança de 10 anos em um distrito de Mariana, na região Central de Minas.

A vítima foi dada como desaparecida na sexta-feira (14) e encontrada morta no sábado (15) no distrito de Furquim, zona rural de Mariana, a cerca de dois quilômetros da casa da criança. O corpo estava perto de um barranco, cobertos com folhagens, sujo e com marcas de violência.

Segundo a corporação, o suspeito é um ajudante de serviços gerais, mas detalhes do crime serão dados apenas nesta terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a garota teria sumido por volta de meio-dia de sexta após sair para comprar leite.