A Polícia Militar localizou, na manhã deste sábado (15), o corpo de uma menina de aproximadamente 10 anos que estava desaparecida desde a tarde de sexta-feira (14). As primeiras informações são de que ele estava enterrado em um local no distrito de Furquim, que pertence a Mariana, na região Central de Minas.

De acordo com a PM, a garota teria sumido por volta de meio-dia, portanto há 24 horas, segundo familiares, após sair para comprar leite.

A Polícia Civil informou que a perícia técnica da corporação está no local, e ainda não forneceu detalhes sobre a ocorrência.

Nessa sexta-feira, outra ocorrência com morte envolvendo um garotinho de 2 anos comoveu moradores de Juatuba, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo do menino, que havia desaparecido na quarta-feira (12) anterior, foi encontrado próximo a uma lagoa, nas proximidades da casa onde ele vivia, no bairro Vila Regina. Eduardo Ferreira de Oliveira, o Dudu, foi visto pela última vez enquanto brincava no quintal de casa com a irmã.

As causas da morte do garoto dependem de investigações, que estão a cargo da Polícia Civil.

