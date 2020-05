A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que vai instaurar procedimento para apurar a origem de um vídeo que viralizou nas redes sociais, em que uma mulher sugere que caixões estão sendo enterrados com pedras e madeira em Belo Horizonte. A corporação solicita à população que faça denúncia pelo 181, caso tenha informações sobre a mulher.

No vídeo, a pessoa sugere que caixões de vítimas de Covid-19, na capital mineira, estariam sendo desenterrados nos cemitérios, para fazer testagem nos corpos. A mulher diz que as próprias famílias estão enterrando as vítimas e “mandaram arrancar todos os caixão (sic) para ver se é coronavírus”. Ela ainda diz: “sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e Madeira”.

A Prefeitura de Belo Horizonte já se manifestou sobre o assunto e afirmou que as informações são falsas e sem fundamento.Por nota, a prefeitura disse que Procuradoria-Geral do Município está analisando as imagens para adotar as medidas legais cabíveis. “Nos cemitérios municipais de BH, os sepultamentos são feitos mediante a apresentação de atestado de óbito ou da guia de sepultamento emitida pelo cartório, em conformidade com as informações contidas no atestado de óbito”, informou a administração municipal.

Também foi informado na nota que os sepultamentos em cemitérios públicos e privados na capital mineira são realizados, exclusivamente, por profissionais específicos (coveiros) de cada necrópole, utilizando equipamento de proteção individual e adotando as medidas sanitárias cabíveis.

