Policiais do Departamento Penitenciário de Minas Gerais vão treinar cães para atuar em unidades prisionais. Nesta sexta-feira (29), 40 homens concluíram o curso intensivo de Operações com Cães em Ambientes Carcerários feito em parceria com o Grupo de Operações com Cães (GOC).

As aulas tiveram o objetivo de qualificar e padronizar os agentes para realizar procedimentos operacionais com o auxílio de cães. A partir de agora, os policiais estão aptos a manejar, adestrar e preparar os animais com segurança, desde o nascimento, para a atuação em presídios.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), atualmente 320 agentes prisionais atuam nos mais de 50 canis do GOC em Minas. Os animais auxiliam os guardas nas rotinas de trabalho em situações de faro, segurança, imobilização e captura.

Leia também

Padre é suspeito de assédio sexual contra funcionárias de escola em Santa Luzia, na Grande BH

Corpo de homem é encontrado sem roupas e com sinal de enforcamento na Pampulha, em BH