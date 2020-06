Quem não faz parte do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe também poderá ser imunizado a partir desta quarta-feira (1º). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, há 100 mil doses em estoque que poderão ser aplicadas na população em geral.

A campanha se encerra nesta terça-feira (30), mas houve baixa adesão de alguns grupos do público-alvo, como crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, adultos entre 55 e 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas. Entre esses grupos, que compõem a terceira fase da campanha, a cobertura vacinal foi de 34%, enquanto a meta é 90%.

A secretaria informou que entre os públicos-alvo da primeira e segunda fases, a cobertura vacinal superou a meta do Ministério da Saúde. Em Belo Horizonte mais de 980 mil pessoas já estão imunizadas contra a gripe, o que corresponde a 83% de cobertura vacinal. Entre esses grupos está de pessoas com mais de 60 anos, que formam também o principal grupo de risco em relação à Covid-19.

Todos os centros de saúde de Belo Horizonte têm vacina contra a gripe e poderão vacinar a população em geral até o fim do estoque. As equipes de atendimento foram capacitadas e estão devidamente paramentadas com equipamentos de proteção individual, para garantir a segurança da população, de acordo com a secretaria.

A vacina oferece imunização contra diferentes tipos de Influenza, mas não contra o novo coronavírus. Ela é importante para evitar um número maior de buscas por atendimento hospitalar por complicações da gripe, especialmente em um momento em que há uma maior demanda do sistema de saúde por causa da pandemia.