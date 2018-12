A Defesa Civil emitiu um novo alerta na tarde desta sexta-feira (21) sobre o risco de transbordamentos em vários córregos de Venda Nova, mesma região onde três pessoas morreram no dia 15 de novembro por causa das fortes chuvas. Agentes da Defesa Civil e BHTrans estão monitorando a avenida Vilarinho para fechar a via caso seja necessário. No entanto, por volta de 14h30 o risco de transbordamento na avenida Vilarinho doi descartado pelo órgão.

A Defesa Civil informou que apresentam risco de transbordamento os córregos Brejo do Quaresma, Bezerra e Lagoinha, e também os das avenidas Abolição, C e Joaquim Pereira (ou da Liege).

O órgão recomenda que as pessoas evitem a região e que carros não trafeguem pelas praças Maria Vilas Boas e Geraldo de Araújo e Silva, e ruas Bastitina de Andrade, Luzia Salomão - no cruzamento com rua Afonso M. Filho e avenida Maria Vieira Barbosa, no bairro Mantiqueira.

Também não é recomendado o tráfego ou a passagem nos trechos das ruas Setenta e Quatro, Setenta e Sete, Setenta e Nove, Oitenta, Dois, Três, Crisólito, rua Dezesseis - desde o cruzamento da rua Vinte e Dois até a rua Vinte e Quatro, e avenida da República - nos cruzamentos com rua Trajano Amâncio Ferreira, D e avenida C, no bairro Jardim Comerciários.

Isso é do lado da estação venda nova. Se seguir nesse ritmo de água descendo pra Vilarinho... N sei não. pic.twitter.com/Y5eJzhpKWb — Petterson Sima (@pettersonsima) 21 de dezembro de 2018

