Uma tentativa de driblar as limitações ao funcionamento de igrejas e locais de celebração da fé religiosa com um 'culto drive-in' em Belo Horizonte acabou frustrada neste domingo (3). A Igreja Lagoinha Vila da Serra pretendia reunir fiéis, dentro de seus carros, em um terreno próximo a Nova Lima, ao lado do BH Shopping. O encontro estava previsto para as 16h, mas vários moradores do entorno protestaram contra o que consideraram um risco de aglomeração de pessoas e possibilidade de disseminação do coronavírus.

"Nós optamos por cancelar o culto diante das manifestações dos vizinhos, já que não queremos causar qualquer tipo de transtorno. Haveria espaços delimitados com distância entre eles e uma limitação no número de veículos, mas preferimos não fazer a reunião", explica Paulo Henrique Soares, um dos organizadores do Drive-in Church.