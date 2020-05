Todos os postos de saúde de Minas Gerais começarão a aplicar, na próxima segunda-feira (11), doses de vacina contra a gripe para um novo público-alvo da campanha contra a doença. Terão direito a receber a imunização crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias de pós-parto). A partir do dia 18, serão vacinados professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos.

A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas, segundo especialistas, é fundamental para prevenir vários tipos de influenza. Com a parcela mais vulnerável da população vacinada, a intenção dos governantes é desafogar a sobrecarga dos hospitais públicos com internações por síndrome respiratória aguda graves (SRAG). Neste ano, 7.747 pessoas foram internadas em Minas com algum sintoma gripal, aumento de 546% com relação a 2019.

A vacina contra a gripe é gratuita e, em Belo Horizonte, a meta é imunizar 355 mil pessoas nesta terceira fase da campanha. Nas duas anteriores, 620 mil receberam as doses. Para evitar aglomerações as unidades de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) abriu postos extras de vacinação. Os locais podem ser consultados aqui.

A campanha segue até 5 de junho. O público-alvo das outras duas fases que não recebeu a vacina pode procurar um centro de saúde para ser imunizado. Tem direito às doses caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde também podem ser vacinados sem custo.