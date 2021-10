Postos municipais do Sistema Nacional de Emprego (Sine) retornaram a consulta às vagas de emprego ofertadas em Belo Horizonte e o atendimento presencial para o pedido do seguro-desemprego nesta semana. O cadastro no sistema pode ser realizado por pessoas que têm 14 anos ou mais.

Para ter acesso aos serviços, basta agendar atendimento no Portal da Prefeitura de BH. No caso das empresas, ele deve ser feito pelo e-mail centraldevagas@pbh.gov.br.

As vagas de emprego disponíveis também podem ser consultadas no site da PBH. Os serviços de intermediação de mão de obra e requerimento do seguro-desemprego podem ser solicitados no aplicativo Sine Fácil e CTPS Digital, respectivamente, ou por meio do Portal Emprega Brasil do governo federal.

Para atendimento em um dos postos, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou original), PIS/PASEP/NIT/NIS, documento de identidade, CPF e comprovante de endereço.

Confira os locais e horários de funcionamento dos postos municipais do Sine:

Sine Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro – 8h às 17h

Sine BH Resolve: Rua dos Caetés, 342, Centro – 8h às 17h

Sine Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1.055, Venda Nova – 8h às 17h

