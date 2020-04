A Prefeitura de Pouso Alegre confirmou, pelas redes sociais, a segunda morte por Covid-19 no município. O caso ainda não consta do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que apresenta 20 mortes confirmadas pela doença no Estado, sendo cinco no Sul de Minas. Em Pouso Alegre, foram confirmados 12 casos do novo coronavírus e outras 458 notificações pendentes de resultados.

O boletim aponta que há casos confirmados da doença em várias cidades da região como Alfenas, Boa Esperança, Campos Gerais, Campo Belo, Extrema, Itajubá, Lavras, Poços de Caldas, Machado e São Lourenço.

A região do Sul de Minas inspira preocupação pela proximidade com o Estado de São Paulo, onde 560 mortes e 8 mil casos já foram confirmados.

