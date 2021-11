A Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre, no Sul do Estado, está realizando, até sexta-feira (26), um esquema especial de vacinação contra a Covid-19, com convocação do público imunizado com a Pfizer, que agora tem intervalo entre doses de 21 dias.

Nesses dias, a Casa da Cultura Menotti Del Picchia funciona das 8h às 19h para a vacinação. Também é possível ir até as unidades de saúde dos bairros Cidade Jardim, Pão de Açúcar, São Cristóvão, São João e Puericultura, das 13h às 19h.

A alteração foi divulgada nessa terça-feira (23) pela prefeitura e segue as recomendações da Secretaria do Estado da Saúde (SES-MG).

Além do intervalo entre a primeira e a segunda, a secretaria lembra que o intervalo entre a segunda e a terceira dose também mudou, sendo reduzido para cinco meses, independentemente do laboratório da vacina anterior. Exceto no caso de pessoas que tomaram Janssen, que ainda aguarda determinações do Ministério da Saúde sobre a dose de reforço.

Quem pode se vacinar:

A primeira dose do imunizante está disponível para pessoas maiores de 12 anos.

Já para receber a segunda dose, o interessado deve estar atento para o seguinte esquema:

- CoronaVac: intervalo entre doses de 28 dias

- AstraZeneca: intervalo entre doses de 8 semanas

- Pfizer: intervalo entre doses reduzido para 21 dias

- Janssen: quem tomou esta vacina deve aguardar orientações

Calendário

Nessa terça (23), foram vacinados os adolescentes de 17 anos; nesta quarta (24), é a vez da faixa etária de 16 anos; os jovens de 15 anos se vacinam na quinta (25); 14 anos na sexta (26), e, por fim, 12 e 13 anos no sábado (27).

A secretaria de saúde destacou que devem receber a terceira dose da Pfizer pessoas com alto grau de imunossupressão (que devem tomar 28 dias após a segunda dose); e a população geral, com 12 anos ou mais (deve tomar 5 meses após a segunda dose).

Vacinômetro

No último informativo de vacinação da cidade, divulgado na última sexta-feira (19), a prefeitura já tinha aplicado 262.033 doses. Foram 127.360 vacinados com a primeira dose; 111.525 com a segunda; 19.433 com a terceira; e 3.715 com dose única.

A cidade tem 101% da cobertura vacinal com a primeira dose e 81% dos moradores já completaram o esquema vacinal.

