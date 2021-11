A partir deste sábado (20), Minas vai reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra Covid-19 da Pfizer para 21 dias. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o objetivo é acelerar a vacinação no Estado. Até o momento, o intervalo entre as doses era de oito semanas.

A medida oficializa a orientação do Ministério da Saúde, que também modificou as normas para a aplicação da dose de reforço para todos os indivíduos com mais de 18 anos. De acordo com o novo protocolo, o reforço deve ser ser administrado após cinco meses da última dose do esquema vacinal primário, com os imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac.

Para a subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-MG, Janaina Passos, com a aceleração da vacinação aumenta a quantidade de pessoas com esquema vacinal completo. “Dessa forma, conseguimos reduzir os índices de transmissão da doença e as internações, principalmente os casos graves”, explica.



Até o momento, segundo dados registrados pelos municípios nesta sexta-feira (19), a cobertura vacinal de indivíduos acima de 12 anos, em Minas, com a primeira dose (D1) é de 89,81%. Já com a segunda dose (D2) ou dose única é de 72,07%. Além disso, 1.467.896 pessoas já receberam a dose de reforço.

Reforço

A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deve ser, preferencialmente, Pfizer ou, de maneira alternativa, Janssen ou Astrazeneca, independente de qual tenha sido o imunizante aplicado no esquema vacinal primário.

No caso de pessoas com imunossupressão, a dose adicional (3ª dose) deve ser administrada 28 dias após a última dose do esquema vacinal primário.

Avanço da vacinação

A SES-MG espera receber do Ministério da Saúde o quantitativo de doses suficiente para alcançar, ainda no mês de dezembro, a imunidade coletiva. Nessa fase, 70% da população total do Estado terá concluído o esquema vacinal.



