A tradicional iluminação de Natal na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de BH, será inaugurada nesta terça-feira (7) e a BHTrans vai fazer intervenções no trânsito próximo ao local para garantir mais segurança aos visitantes e maior fluidez ao trânsito. As mudanças ocorrem das 19h à meia noite, até 26 de dezembro.

De acordo com a empresa de trânsito da capital, os desvios serão sinalizados com faixas para orientação aos condutores. Além disso, agentes da Unidade Integrada de Trânsito - composta pela BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal - vão orientar o tráfego na região.

Para reforçar as ações de segurança, duplas de agentes da Guarda Municipal irão patrulhar o perímetro da Praça da Liberdade. Além disso, viaturas da corporação e câmaras do Centro Integrado de Operações também farão parte da operação.

Decoração

A segunda edição do Festival Luzes da Liberdade vai contar com mais de 35 mil m² de área iluminada. A praça e será dividida em quatro quadrantes temáticos, com túneis de luzes, painéis de led e animações.

Alguns edifícios que compõem o Circuito da Liberdade, como o Centro Cultural Banco do Brasil, o Memorial Vale e o Museu de Minas e do Metal, também vão receber intervenções do projeto, com projeções e luzes cênicas.

Confira as mudanças no trânsito próximo à Praça da Liberdade

Todos os dias, das 19h à 0h: interdição da Alameda da Educação, entre rua Gonçalves Dias e avenida Brasil.

Todos os dias, das 20h à 0h: interdição da Alameda da Segurança, entre avenida Brasil e rua Gonçalves Dias.

Desvio sentido Centro/Savassi, das 18h à 0h: avenida João Pinheiro, rua Gonçalves Dias, rua da Bahia, avenida Bias Fortes, avenida Cristóvão Colombo

Desvio sentido Savassi/Centro, das 20h à 0h: avenida Cristóvão Colombo, avenida Brasil, rua Cláudio Manoel, rua Alagoas, rua Gonçalves Dias.

Alterações no transporte coletivo - todos os dias das 19h à 0h

Desvio sentido Centro/Savassi:

- Ponto de embarque e desembarque desativado

Alameda da Educação, 150

- Ponto substituto:

Rua da Bahia, 1.900

Desvio sentido Savassi/Centro:

- Ponto de embarque e desembarque desativado

Alameda da Segurança, 153

- Pontos de embarque e desembarque substitutos

Av. João Pinheiro, 607 e 547

- Confira as linhas de ônibus afetadas

2101 - Grajaú/Sion

2103 - Prado/Anchieta

2104 - Nova Gameleira/BH Shopping

2152 - Salgado Filho/Cruzeiro

4032 - Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade

4034 - Novo Dom Bosco/Savassi via Padre Eustáquio

4106 - São Cristóvão/Santo Antônio

4111 - Dom Cabral/Anchieta

5102 - UFMG/Santo Antônio

5104 - Suzana/Cruzeiro via Universitário

8001 A - Santa Inês/BH Shopping

8102 - União/Carmo Sion

8106 - Santa Cruz/BH Shopping via Belvedere

8107 - Concórdia/São Pedro

8108 - Cidade Nova/Savassi

9103 - Santa Teresa/Santo Antônio

9105 - Nova Vista/Sion

9106 - Sagrada Família/Serra

SC02B - Savassi/Pça 7 via Sta. Casa/Pça. da Liberdade

