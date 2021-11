Dezembro está chegando e com ele as festas de fim de ano. Em Belo Horizonte, uma das atrações que não pode faltar é a visita à Praça da Liberdade, na região Centro-sul, para apreciar as luzes e a decoração de Natal. Este ano, a Cemig anunciou que fará o projeto Luzes da Liberdade.

A empresa ainda não possui uma data para começar a instalar os enfeites, mas garante que estarão prontao até a festa natalina.

Além do habitual ponto de encontro na praça, os belo-horizontinos poderão contemplar a iluminação temática no Palácio das Mangabeiras, no bairro de mesmo nome, também na região Centro-sul da capital.



Neste ano, a empresa energética de Minas lançou, pela primeira vez, um edital para a seleção de projetos relacionados à temática de cultura, como apresentações musicais, teatrais, dança, artes visuais e outras manifestações artísticas que serão atrações associadas à decoração de Natal.

Leia também

Greve dos motoristas de BH será definida na quarta-feira; até lá, ônibus funcionarão normalmente

Alexandre Kalil diz que estão dando ‘palpite’ na forma como ele conduz o Carnaval de 2022 em BH