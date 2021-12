Decoração é aberta ao público Decoração é aberta ao público

A Praça Sete, no coração de Belo Horizonte, ganhou nesta quinta-feira (9) uma decoração especial para o fim de ano: uma cabine no formato que lembra uma bola de árvore de Natal. Durante a inauguração, crianças puderam tirar foto com o Papai Noel. Veja mais fotos no fim da matéria.

A estrutura é iluminada por luzes de led todos os dias, a partir das 18h. E ficará disponível para o público até o dia 27 de dezembro. A atração é gratuita e está instalada no quarteirão fechado da Rua dos Carijós.

A novidade chamou a atenção de quem passava pelo hipercentro no início da noite. A babá Lídia, de 33 anos, gostou da ideia e disse todos devem cuidar com carinho e preservar a instalação, para que ela seja colocada lá todos os anos. “Parabéns para a CDL, que teve a iniciativa, porque, para nós que não temos condições de levar os filhos aos shoppings, é uma forma gratuita de a pessoa ter uma foto com o bom velhinho”, contou.

O projeto foi idealizado pela Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). De acordo com o presidente, Marcelo de Souza e Silva, esse é o presente da entidade para BH. “Essa decoração segue os mais atualizados padrões de decoração mundo afora. Vivemos a era das redes sociais e ela foi pensada para fazer algo compartilhável e, claro, gerar uma experiência emocionante”, explicou.

Praça da Liberdade

Além da Praça Sete, a CDL também vai disponibilizar decoração especial na Praça da Savassi, na região Centro-Sul da cidade, e em mais de 30 centros comerciais da cidade. A entidade também é uma das realizadoras da iluminação da Praça da Liberdade.

O tradicional ponto turístico da cidade, será iluminado pela entidade em parceria com a Cemig e o Governo de Minas. A decoração da Praça da Liberdade foi inaugurada na última terça-feira (7) e segue até 26 de dezembro.

Neste ano, os mais de 35 mil metros quadrados da praça ganharam instalações imersivas que unem arte e tecnologia. São diversos cenários que destacam a beleza do local. A Alameda central está coberta por uma enorme onda de luzes. A instalação é composta por mais de 200 metros de lâmpadas.

