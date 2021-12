Quem passou pela Praça Sete, no Centro de BH, durante a manhã desta segunda-feira (20), se deparou com mais uma ação da programação de Natal da capital. Uma parceria da Polícia Militar com a Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL/BH) promoveu um show com a banda da corporação, além da presença do Papai Noel, que tirou fotos com visitantes.

“Nos unimos à Polícia Militar e à Biblioteca Pública Estadual para promover essa festa no Centro da capital. Acreditamos que este será o Natal da retomada econômica e social de nossa cidade e devemos comemorar, claro, respeitando todos os protocolos sanitários. Nosso objetivo é resgatar a alegria e a esperança do belo-horizontino”, destaca o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Banda da Policia Militar faz show na Praça Sete em comemoração ao Natal em BH



📸 Valéria Marques/ Hoje em Dia pic.twitter.com/CXXHMC5UnF — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 20, 2021

Livros para a população

Além da festa, houve ainda uma ação do projeto "A Literatura e a Cidade". Por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), foram distribuídos 600 kits com livros de diferentes temas, como arte, meio ambiente e literatura.

Ação da CDL/BH distribui mais de 600 kits com livros para moradores de BH na Praça Sete



📸 Valéria Marques/ Hoje em Dia pic.twitter.com/BDO6t84ynd — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 20, 2021

Toda a ação aconteceu no quarteirão do UAI, entre a avenida Amazonas e a rua dos Carijós, no hipercentro da capital.

