As macro e micrroregiões de saúde de Minas poderão avançar ondas e, portanto, abrir mais estabelecimentos com maior celeridade no novo Minas Consciente, que passará a ser adotado na próxima quinta-feira (6). O anúncio foi feito pelo governo de Minas nesta quinta (30).

Nessa quarta (29), o Estado já havia trazido as principais alterações do programa estadual de orientação aos municípios para a retomada segura das atividades econômicas. Entre elas, está a permissão para que municípios com até 30 mil habitantes e pandemia sob controle abram parte do comércio, e a liberação para que bares e restaurantes funcionem em cidades na onda amarela.

Conforme explicou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o prazo atual de 21 dias para avanço em todas as ondas foi reduzido da seguinte forma: a passagem da onda vermelha para a amarela poderá ocorrer após apenas 7 dias; e a mudança da onda amarela para a onda verde necessitará de espera de 28 dias.

Já o retrocesso de ondas, ou seja, a migração de uma onda que permite a abertura de mais estabelecimentos para um nível mais restritivo, ocorrerá a qualquer momento. As ondas são níveis hierárquicos que orientam quais atividades podem funcionar e são baseadas nos dados epidemiológicos de determinada localidade.

Conforme o gestor, a redução no prazo para que municípios avancem ondas trará mais dinamismo ao processo, com prioridade na preservação da vida, e com o cuidado com a atividade econômica.

Passalio ainda informou que a decisão do Comitê que liberará um agrupamento de municípios ao avanço de ondas seguirá os seguintes indicadores: taxa de incidência de Covid; taxa de ocupação de leitos UTI Adulto; taxa de ocupação de leitos UTI Adulto por Covid; taxa de ocupação de leitos por 100 mil habitantes; taxa de transmissão; taxa de incidência; e percentual de aumento da positividade dos exames PCR de Covid.

Novas ondas seguem lógica dos sinais de trânsito, informou secretário

Três ondas

Nesta quinta, Passalio afirmou que a quantidade de ondas foi reduzida para três (vermelha, amarela e verde) em lógica inspirada nos sinais de trânsito.

"A vermelha é a mais restritiva. É o 'pare'. Vamos abrir menos setores. A intermediária é a amarela, que a gente começa a ter setores, como vestuário, salões de beleza, lojas de variedade, de departamento [abertos]. E, por último, a onda verde, que seria o 'siga', uma ampliação dos setores que podem funcionar", explicou.

Passalio relembrou que as academias foram inseridas na última onda, que é a verde. Veja aqui outros estabelecimentos que poderão abrir com a divulgação do novo plano.

Até a entrada em vigor do novo plano, na próxima quinta (6), ainda vale a atual divisão hierárquica, cujas ondas são: verde (apenas serviços essenciais podem funcionar); branca (apenas serviços de baixo risco podem funcionar); amarela (apenas serviços de médio risco podem funcionar); e vermelha (apenas serviços de alto risco podem funcionar).

Minas Consciente

O Minas Consciente utiliza os dados epidemiológicos de combate à Covid-19 para determinar quais estabelecimentos podem funcionar em cada uma das macrorregiões de saúde do Estado. A adesão dos municípios ao programa é espontânea.

No entanto, no início do mês, uma liminar da Justiça mineira, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), determinou que as prefeituras que não aderiram ao plano cumpram normas de distanciamento social. Duas semanas depois, a Justiça reafirmou que as cidades mineiras não podem flexibilizar comércio sem autorização do Estado.