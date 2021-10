Começa nesta terça-feira (5) o prazo para renovação de matrícula na rede estadual de ensino de Minas Gerais. O processo vai até 22 de outubro e será totalmente on-line, por meio do site da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

De acordo com a pasta, o processo é voltado para estudantes que vão continuar na mesma instituição escolar no ano letivo de 2022. Durante o cadastro, o aluno ou o responsável deve inserir o número de matrícula no campo "login" e a data de nascimento no campo "senha".

No final do processo, será emitido um comprovante de renovação, que pode ser salvo em PDF ou impresso. Famílias com dificuldade de acesso à internet podem procurar a instituição em que estudante está matriculado para esclarecer dúvidas.

Por fim, de acordo com a SEE, quem pretende mudar de escola no próximo ano ou ingressar na rede pública deve aguardar a divulgação da abertura do cadastro pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula (Sucem).

