Após mais de seis horas de instabilidade, o WhatsApp e o Instagram voltaram a funcionar normalmente na noite desta segunda-feira (4). Durante a parte da tarde sem as redes sociais, comerciantes de Belo Horizonte lamentaram prejuízos pela falta de contato com clientes. Muitos internautas ainda precisaram ir até outras plataformas para "chorar as mágoas" da ausência que foi sentida.

Com a queda das plataformas, comandadas pelo proprietário do Facebook, Mark Zuckenberg, vários usuários das redes sociais inundaram o Twitter com comentários. Além daqueles que perderam parte do lazer nesta segunda, houve ainda casos de profissionais que tiveram o contato com clientes e a produção prejudicadas.

Na tentativa de acalmar os ânimos, o perfil do WhatsApp no Twitter postou um comunicado sobre a queda do sistema. "Estamos cientes que algumas pessoas estão passando por problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para restaurar as coisas ao normal e mandaremos atualizações assim que possível. Obrigado pela paciência", dizia a nota, escrita em inglês.

Por volta das 20h20, a empresa se manifestou novamente. "Pedimos desculpas a todos que não puderam usar o WhatsApp hoje. Estamos disponibilizando-o novamente para operação com calma e cuidado. Muito obrigado a todos pela paciência. Vamos continuar atualizando vocês quando tivermos mais informações a compartilhar", finalizou a empresa.

Com a volta das plataformas, usuários foram mais uma vez às redes sociais para celebrar. O Twitter foi o grande palco dos memes e brincadeiras sobre a queda e o retorno do WhatsApp em todo o mundo.

