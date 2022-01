Uma luta simbólica de boxe marcou a inauguração do Centro de Lutas Municipal de Santa Luzia, na Grande BH, na noite dessa quarta-feira (26). Os participantes? De um lado, o prefeito Christiano Xavier (PSD); e do outro, o presidente da Câmara Municipal, Wander Carvalho Júnior (PSD). O combate terminou com vitória do prefeito em três rounds, que duraram pouco menos de dez minutos.

Xavier propôs o desafio no começo do mês, e convidou membros da oposição para a luta. “Estou desafiando a oposição para a gente se pegar aqui em uma luta de verdade. Não é lero-lero, marmelada, não. Quem ganhar, ganhou (risos). É brincadeira. Mas valendo o cinturão, é porrada de verdade. Espero que seja aceito e que seja mais uma atração desta brilhante noite que a gente quer para a inauguração deste espaço magnífico”, afirmou o delegado de carreira.

A proposta acabou sendo aceita pelo presidente da Câmara, que não fugiu da brincadeira. “Prefeito, você desafiou a oposição e eles não aceitaram, mas eu vou aceitar o desafio. Sou presidente da Câmara, respeito a nossa amizade, mas eu vou encher a sua cara de porrada”, garantiu.

O Centro de Lutas Municipal de Santa Luzia, segundo a prefeitura, abrigará um novo núcleo do PELC – o Programa de Esporte e Lazer da Cidade, onde serão ministradas aulas de muay thai, taekwondo, boxe e MMA – além de ginástica funcional. O espaço também poderá ser usado para treinamento de atletas. São cinco ringues, três octógonos e outros equipamentos para a prática de artes marciais.

A luta de inauguração foi transmitida pelo canal do Youtube da prefeitura, e no post, Xavier comemorou a vitória e os benefícios do espaço para a população. “Uma luta pelo esporte, que é saúde, segurança pública tirando meninos das drogas e oportunidade de vida. Conseguimos o cinturão por nocaute técnico no 3º round, uma experiência incrível em incentivo ao esporte e à Inauguração nesse dia, do maior Centro de Lutas Público do Brasil, aqui em Santa Luzia”, destacou o prefeito.

