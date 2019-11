A Prefeitura de Betim, na Grande BH, divulgou nesta quarta-feira (27), que seu concurso público com 392 vagas com salários de até R$ 4.952, adiado no mês passado após Decreto de Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária, será retomado e as inscrições poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (2).

De acordo com a prefeitura, as vagas são para 29 cargos dos níveis médio e superior, para os setores administrativo, de assistência social e da educação. O salário pode chegar a R$ 4.952,00, como é o caso das duas vagas para analista de sistemas (clique aqui e veja o edital, a partir da página 6).

O cargo com o maior número de vagas é o de professor com Curso Superior nas áreas de Licenciatura ou Pedagogia: são 42 vagas e salário de R$ 1.378,51 para 20 horas semanais no período da manhã.

A inscrição no concurso tem taxas de R$80 (vagas de ensino médio) e R$100, para o nível superior.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas pelo site www.institutoaocp.org.br. Para as pessoas que não têm acesso à internet, haverá um posto de inscrição presencial na Superintendência de Recursos Humanos do Centro Administrativo João Paulo II, na sede da Prefeitura de Betim (rua Pará de Minas, 640 - Brasiléia).

O período para inscrições, pela internet, será das 9h de 2 de dezembro até às 23h59 de 16 de janeiro de 2020. Já o posto de inscrição presencial funcionará entre 2 de dezembro e 16 de janeiro, das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Com taxas que variam de R$80 (ensino médio) e R$100 (nível superior), terão direito à isenção da taxa de inscrição, os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) até a data da inscrição no concurso. Os interessados deverão solicitar a isenção das 9h do dia 2 de dezembro até as 23h59 de 4 de dezembro.

Ainda segundo a administração municipal, o local e horário da prova serão divulgados no dia 6 de fevereiro de 2020. A prova será aplicada no dia 1º de março de 2020.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3512-3150.

Calamidade Pública

Com inscrições marcadas para começar em 14 de outubro e edital publicado em agosto, o concurso público para cargos na Prefeitura de Betim foi adiado por 60 dias após a administração municipal decretar calamidade financeira.

Na época, a prefeitura informou que uma nova data não havia sido definida e que não havia perspectiva de cancelamento do concurso e nem de um novo adiamento se passados os 60 dias, já que se trata de uma prioridade.

O Decreto de Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária determina o corte de uma série de gastos e investimentos da prefeitura, entre eles os concursos.

(Com Daniele Franco)

