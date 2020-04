A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou no Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado (25) a revogação do artigo do decreto que proibia a gratuidade a idosos no transporte público da capital em horários de pico.



A decisão da PBH aconteceu depois que a Justiça de Minas Gerais anunciou, nessa sexta-feira (24), que suspenderia o decreto e aplicaria multa de R$ 15 mil por cada restrição, em caso de descumprimento. A justiça alegou a “a cláusula pétrea do direto de ir e vir das pessoas, fora da hipótese do Estado de Sítio”.



O decreto da Prefeitura publicado no dia 17 de abril determinava que os idosos que andassem de 5h às 8h59 e 16h às 19h59 teriam que pagar passagem. A medida tinha começado a valer na segunda-feira (20). Segundo a PBH, a decisão restringiria o acesso de pessoas que se enquadram em um dos grupos de risco da Covid-19 nos horários em que os coletivos estão mais cheios.