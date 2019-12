Sem gastar um tostão, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está disponibilizando em sua sede, no Centro de Belo Horizonte, uma série de atrações natalinas. Nesta terça-feira (10) teve início o "Natal Gentileza", com os pequenos carentes tendo a oportunidade de tirarem fotos com o Papai Noel e de brincarem em um carrossel, instalado em frente à prefeitura, tudo completamente de graça.

O projeto é uma parceria entre o movimento Gentileza - idealizado pela primeira-dama Ana Laender - e a empresa BHIP, concessionária que assumiu a iluminação pública da capital mineira. "Por isso que não tem dinheiro público. Nesses tempos de crise temos que considerar as parcerias. E, de mais a mais, isso aqui (prefeitura), que já teve até corrente na porta, é do povo de Belo Horizonte. Eu sou inquilino aqui até dezembro do ano que vem, mas isso aqui vai continuar sendo do povo", disse o prefeito Alexandre Kalil (PSD) durante a solenidade de abertura, na noite desta terça.



A primeira-dama explica que este é o segundo ano do Natal Gentileza, sendo que, em 2019, a novidade é o carrossel com iluminação e decoração natalina, inspirados nos carrosséis de Paris, que são instalados pelo governo local em diversos pontos da capital francesa neste período natalino.

"Queremos manter viva a magia do Natal, realizando uma festa democrática e acessível, que seja motivo de alegria e divertimento para crianças de todas as idades, e que assim possamos multiplicar os sentimentos de esperança, amor e gentileza que simbolizam a data", defende Ana Laender.

Além do brinquedo e da presença do Papai Noel posando para fotos com as crianças, todo o hall interno da PBH terá uma exposição temática, decorada com luzes e outros objetos natalinos, como árvores de Natal, trenós, um presépio e a cozinha do bom velhinho.

Na inauguração do "Natal Gentileza", o prefeito e a primeira-dama assistiram emocionados a uma apresentação do coral de alunos da Escola Municipal José Maria Alkmin. Além disso, ele e Ana aproveitaram para parabenizar a aluna do 5º período da mesma escola, Nicole Rodrigues Florentino, que foi a vencedora da categoria Poema da 6ª Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa.

Funcionamento

O carrossel será destinado exclusivamente a crianças a partir dos 5 anos e com altura máxima de 1,30m, que deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. O acesso será feito por ordem de chegada, sem retirada de senhas ou ingressos prévios. Já a exposição será aberta a todas as idades, com acesso gratuito, e as fotos com o Papai Noel serão organizadas em fila, também por ordem de chegada.

Esta programação seguirá até o dia 6 de janeiro, de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h, e aos sábados e domingos, de 10h às 14h. Já nos dias 24 e 30 de dezembro haverá funcionamento restrito, de 10h às 14h; e nos dias 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, a exposição e o carrossel não terão expediente.

Também estão previstas apresentações de corais e cantatas natalinas na programação, porém, as datas ainda serão definidas.

