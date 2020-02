O prefeito de Contagem, Alex de Freitas, e o governador de Minas, Romeu Zema, assinam nesta quinta-feira (20) um convênio para construção de uma bacia de retenção nos córregos Ferrugem e Riacho das Pedras e para a retomada das obras de uma terceira bacia também no Riacho das Pedras.

A Prefeitura vai repassar ao Estado cerca de R$ 30 milhões para as obras de contenção de enchentes, que vão evitar as inundações na avenida Tereza Cristina, no bairro Vila São Paulo, na divisa de Contagem com Belo Horizonte, onde o córrego Ferrugem deságua no ribeirão Arrudas.

Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decretou situação de emergência após os temporais que atingiram a cidade no mês de janeiro. 200 pessoas ficaram desabrigadas e duas pessoas morreram em deslizamentos de terra.

Segundo a prefeitura de Contagem, o investimento contemplará ainda a construção de 304 unidades habitacionais, de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), uma Unidade de Saúde da Família na Vila São Paulo, dentre outras intervenções.

Revitalização da avenida Francisco Firmo de Matos

Durante a assinatura do convênio, prevista para a manhã desta quinta, Alex de Freitas vai anunciar também o investimento de R$ 5 milhões nas obras de revitalização da avenida Francisco Firmo de Matos.

Além do asfalto novo, será feita a revitalização do meio-fio, sinalização e pista de caminhada em um trecho de três quilômetros nos dois sentidos da via, entre a avenida Olímpio Garcia, no bairro Glória, e a BR-381, no Riacho das Pedras.