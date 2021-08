Foi reinaugurado, nesta segunda-feira (30), o novo prédio do Centro de Atenção Especializada Iria Diniz, em Contagem, Região Metropolitana de BH. De acordo com a prefeitura da cidade, alguns serviços começam a funcionar já nesta terça-feira (31), com o objetivo de reorganizar o esquema de atendimentos feitos pelo SUS para a nova unidade, que conta com mais de 200 trabalhadores.

As novas instalações ficam na avenida João César de Oliveira, no bairro Eldorado. O espaço tem mais de 60 consultórios para atendimento, distribuídos em três andares. São salas climatizadas, mobiliário renovado e acessibilidade para pessoas com deficiência em todo o prédio. O Centro vai permitir ainda a implantação do prontuário eletrônico, que vai ajudar a atender mais de dez mil pacientes por mês em 25 especialidades médicas.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Fabrício Simões, os atendimentos centralizados no Iria Diniz contribuem para acesso igualitário aos serviços do SUS em Contagem. “De forma organizada, eficiente e em ambiente amplo, será possível a expansão da oferta de atendimento nos serviços de reabilitação, inserção de novas modalidades médicas e do escopo de exames de diagnóstico por imagem”, explicou.

Também esteve presente na cerimônia de inauguração a prefeita da cidade, Marília Campos (PT). A entrega das obras foi marcada para o mesmo dia em que Contagem comemora 110 anos da emancipação administrativa.

Mutirão de consultas especializadas

A prefeitura também confirmou o Mutirão Mais Consultas Especializadas, que vai atender demandas de consultas reprimidas ao longo dos anos por falta de capacidade operacional ou pela suspensão dos serviços eletivos em decorrência da pandemia da Covid-19. Segundo o executivo municipal, são 74.556 usuários esperando pela primeira consulta ou retorno.

A Secretaria Municipal de Saúde confirma que o serviço deve durar cerca de oito meses, entre outubro deste ano e maio de 2022. Serão mais de 100 mil atendimentos em 13 especialidades, divididas entre o Iria Diniz e o Centro de Consultas Especializadas Ressaca.

O mutirão também contará com pós-consulta, para orientação dos usuários e agilidade no agendamento de exames e retorno.

