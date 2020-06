A Prefeitura de Coqueiral, no Sul de Minas, confirmou que um bebê com menos de seis meses de idade testou positivo para o coronavírus. A doença foi registrada nesse fim de semana depois de um teste rápido realizado na criança.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o bebê apresenta sintomas leves e contraiu a Covid-19 após contato com uma pessoa da região que estava infectada pelo vírus. A equipe de pediatria do município acompanha a situação da criança, que está em isolamento junto com a família.



"Ele está sendo monitorado pela equipe de saúde. Todos os cuidados estão sendo ofertados para a família e para o bebê. Nós estamos cada dia mais preocupados com a disseminação do vírus. Então, nós pedimos à população para que siga as nossas orientações e medidas de prevenção comunitária", destacou a secretária de Saúde do município, Rafaela Gama.



A cidade, com pouco mais de 9 mil habitantes, tem três casos confirmados de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico do município. Um paciente se recuperou da doença.



De acordo com o perfil epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES), apenas 0,3% dos infectados por Covid-19 têm menos de 1 ano. Ao todo, 43.864 pessoas contraíram a doença no Estado.