A Prefeitura de Mata Grande, em Alagoas, decretou luto de três dias por causa do acidente ocorrido na BR-381, em João Monlevade, região Central de Minas, nesta sexta-feira (4). Os passageiros do ônibus de turismo que caiu do viaduto eram, em sua maioria, dessa cidade de 24 mil habitantes. Foram confirmadas 14 mortes e 26 passageiros foram levados para hospitais da região, sendo que três estão sendo transferidos para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

"Todos nós que fazemos o governo municipal de Mata Grande, consternados neste momento difícil com as notícias que nos chegam desse fatídico acidente, nos solidarizamos com nosso povo, estando vigilantes e, assim, garantindo aos familiares todo nosso apoio, amizade e respeito, que encontrem consolação em seus corações e que Deus onipotente possa trazer paz e a serenidade para enfrentarmos juntos toda angústia da dor dessa tragédia", diz o comunicado publicado pela prefeitura no Facebook.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo era clandestino e tinha como destino a capital de São Paulo.

A prefeita de João Monlevade, Simone Moreira, também usou a rede social para se solidarizar com as vítimas do acidente ocorrido na Ponte Torta, na BR-381: