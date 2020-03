Mesmo sem estar na lista de cidades com casos suspeitos, a Prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), decretou situação de emergência pública em saúde por causa da epidemia mundial do novo coronavírus (Covid-19). Segundo o prefeito Christiano Xavier, a medida é para reduzir a burocracia e permitir a realização de ações emergenciais voltadas à saúde da população, principalmente a reabertura do Hospital São João de Deus.

A principal unidade de saúde do município está fechada há cinco anos."Que a demora em razão de entraves burocráticos sejam aceleradas (com o decreto), e ele já possa ser reaberto em um prazo de até 20 dias”, explicou.

Segundo o chefe do Executivo municipal, “o mundo inteiro está em alerta e já tem centenas de casos sendo investigados em Minas. Sem o estado de emergência, a Prefeitura de Santa Luzia não consegue ter medidas de agilidade para lidar com uma situação dessa". Ainda segundo o prefeito, é preciso contratar mais médicos e outros profissionais para garantir o atendimento rápido à população.

O texto do decreto, além de prever medidas para o enfrentamento da doença, dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos para garantir a saúde e o enfrentamento da emergência internacional decorrente do coronavírus.

Para evitar a aglomeração de pessoas, segundo a prefeitura, eventos como o aniversário da cidade podem ser suspensos.

Números

Minas tem 307 casos suspeitos de coronavírus sob investigação, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Outros 69 já foram descartados.

Há dois casos confirmados. Trata-se de uma paciente de 47 anos, moradora de Divinópolis, na região Centro-Oeste. O outro caso é de uma mulher, de 38 anos, de Ipatinga, no Vale do Aço. Ela chegou de Israel no dia 29 de fevereiro. As duas estão em isolamento domiciliar.

