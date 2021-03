A Prefeitura de Belo Horizonte informou na noite desta terça-feira (23) que localizou as 90 doses da vacina CoronaVac que desapareceram do Centro de Saúde do bairro Salgado Filho, na região Oeste da capital. "Após apuração interna, as doses de vacina tiveram sua localização identificada e estão em perfeito estado de conservação".

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. "A perícia técnica compareceu ao local na noite da segunda-feira (22) e as investigações estão em andamento".

Após o desaparecimento dos imunizantes, a PBH informou que está "revendo todas as etapas e fluxos do processo de armazenagem, distribuição e controle de estoque para dar ainda mais segurança à distribuição das doses nos 152 centros de saúde, sete postos extras e três drives-thrus".

Segundo a Polícia Militar, o responsável pelo local disse que na última sexta-feira (19) separou quatro caixas com 20 frascos, uma caixa com 19 frascos e nove frascos avulsos totalizando 105 frascos e colocou em um saco, amarrou e pôs dentro da câmara fria da região de Saúde Oeste. Por não ter sistema no break, as vacinas são transportadas todos os dias para local onde ficam armazenadas de forma segura. Neste fim de semana foi para o posto de saúde do Salgado Filho.

Ao chegar ao posto, a recepcionista disse que recebeu o pacote, viram a temperatura e guardaram sem conferir a quantidade. Às 8h45 desta segunda-feira (22) funcionários abriram a embalagem e perceberam a falta das doses.