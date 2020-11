A Prefeitura de Betim, na Grande BH, começou, por volta das 10h desta quinta-feira (26), o processo de demolição do edifício In Cairo, que tombou em 17 de novembro, no bairro Ponte Alta. Inicialmente, a ação estava marcada para quarta-feira (25), mas foi adiada por conta da necessidade de substituição no maquinário.

“Após análise do equipamento, verificamos que não havia segurança para o operador. Em virtude disso, solicitamos substituição da máquina e isso acarretou em uma demora”, afirmou Walfrido Assis, superintendente de Defesa Civil do município.

A Cemig está no local para fazer um mapeamento de quais regiões ficarão sem energia durante os trabalhos. Copasa, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Transbetim e Samu também acompanham a atividade.

