Ao contrário do que costuma fazer às quartas-feiras, a Prefeitura de Belo Horizonte não publicou o levantamento de mortes por Covid-19 nos bairros da cidade neste 22 de julho. A administração municipal, porém, afirmou que retificou os dados divulgados no dia 15. A principal mudança foi no número de óbitos no Centro, caindo de 7 para 2. Dessa forma, este não é o bairro com maior número de vidas perdidas para doença, conforme mostrava o documento.

De acordo com a nova tabela, feita a partir das 248 mortes contabilizadas até o dia 10 deste mês, os bairros com maior número de mortes por Covid-19 são Santa Cruz, na região Nordeste, e Cabana do Pai Tomás, na região Oeste. Em cada um desses dois lugares, morreram seis pessoas.

Três bairros da cidade registraram cinco óbitos pela doença: Serra, na região Centro-Sul; Coqueiros, na Noroeste; e Alto Vera Cruz, na Leste.

O levantamento mostrou, ainda, que os bairros que registraram o maior número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid, naquele momento, foram Alto Vera Cruz (com 30) e Cabana do Pai Tomás (27).

Confira os dados retificados sobre os casos de Covid nos bairros de BH aqui.