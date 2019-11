A comemoração dos 122 anos de Belo Horizonte no dia 12 de dezembro será marcada com diversas atrações e presentes. Um deles é a instalação de seis lunetas de observação terrestre na orla da Lagoa da Pampulha.

Lunetas serão colocadas em diversos pontos da orla da Lagoa da Pampulha

As lunetas serão colocadas na Península, Mirante Bandeirantes, Mirante São Luís, Vertedouro, Mirante Santa Rosa e Mirante Biguá. Além delas, a Belotur irá repor as duas lunetas da rua Sapucaí.

Outro presente para os belo-horizontinos será a distribuição de larvas de joaninhas responsáveis pelo controle de pragas em jardins, hortas e plantas, no mesmo dia, no corredor de Ficus na avenida Bernardo Monteiro, entre a avenida Brasil e rua Rio Grande do Norte, no bairro Santa Efigênia.

122 anos de BH

A comemoração oficial começa no dia 6 de dezembro e vai até o dia 15 com programação repleta de shows, espetáculos de teatro, batalhas de rap e concertos em todas as regionais da capital. Para agitar o dia do aniversário, o cantor Jorge Ben Jor faz uma apresentação aberta ao público na Praça da Estação.

Além do show do Ben Jor, o evento também recebe apresentações da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, na Praça JK, no domingo (8), e dos artistas Clara Lima, César MC, Tássia Reis, Stefanie e Hot e Oreia na final do Duelo de MCs Nacional, que ocorre nos dias 14 e 15, na Praça da Estação.

Outras atrações também estão programadas para a festa, como os city tours nos dias 7, 8, 14 e 15 em diversos pontos turísticos da cidade, e a inauguração da árvore de Natal na Serra do Curral, no bairro Belvedere.

Eleita Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, a relação da capital mineira com a gastronomia será contada pela guia de turismo e historiadora da Belotur Neuma Horta, na quarta-feira (6), na Belotur. Os convidados também participam de um café da manhã na sede da prefeitura em homenagem ao título.

Outros eventos de aniversário são o lançamento do Circuito Municipal de Cultura com atrações como Rincon Sapiência, Tamara Franklin, Orquestra Ouro Preto e Pigmaleão, no Viaduto Santa Tereza e nove centros culturais, e apresentação em videomapping Roda de Força e VJ Suave Roda na Praça da Estação.

E também a 6ª edição do Descontorno Cultural com Maurício Tizumba, Sérgio Pererê, Viluji Rap, Groove da Esquina, Edu Pio, Grupo Calangos e Cia El Indivíduo, no Centro de Referência da Cultura Popular, Tradicional Lagoa do Nado e o Viaduto Santa Tereza. Vans e ônibus farão o transporte gratuito do público por todos os palcos do festival.

Confira a programação completa:

6 a 8 de dezembro – Descontorno Cultural e Circuito Municipal de Cultura

6 de dezembro – Palestra 'Belo Horizonte: 122 anos de História e Gastronomia'

7, 8, 14 e 15 de dezembro – City Tour: Belo Horizonte Surpreendente

8 de dezembro – Orquestra Sinfônica de Minas Gerais

10 de dezembro – Lançamento do projeto Territórios e Redes Criativas - 'Painel: Territórios Criativos e Redes'

11 de dezembro - Lançamento do projeto Territórios e Redes Criativas - Rolezin Lagoinha

12 de dezembro – Lançamento do Circuito Municipal de Cultura apresenta performance em videomapping de VJ Suave e show de Jorge Ben Jor

12 de dezembro – Inauguração de Lunetas na Orla da Lagoa da Pampulha

12 de dezembro – Inauguração da Árvore de Natal

14 e 15 de dezembro – Final Nacional do Duelo de MC's

