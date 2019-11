Um homem de 49 anos de idade foi preso por suspeita de tentar matar a ex-companheira a facadas na noite deste domingo (24), no bairro Perobas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi socorrida ao Hospital Municipal de Contagem com cortes no queixo, região abdominal, coxa e mãos.

De acordo com relato da vítima à Polícia Militar, ela foi até a casa onde morava com o marido para visitar os filhos. A separação do casal teria acontecido há pouco tempo. Enquanto ela conversava com a família, o homem teria se aproximado e, de maneira repentina, desferido golpes de faca contra ela.

O crime aconteceu na rua Sete, em Contagem

A mulher foi socorrida pelos filhos ao hospital e outros parentes seguraram o suspeito, até a chegada da polícia. Às autoridades, o homem afirmou que feriu a ex-companheira a facadas porque ela o abandonou. A faca usada no crime não foi encontrada. O caso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Contagem.

Leia mais:

Policial mata colega de trabalho a tiros dentro de posto da PRF de Juiz de Fora

Tragédia em Brumadinho completa 10 meses com 95% das vítimas localizadas