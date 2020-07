Os detentos mineiros vão começar a produzir as próprias máscaras de proteção necessárias para conter o contágio da Covid-19 dentro do sistema prisional. Neste sábado (4), o governador Romeu Zema (Novo) publicou lei determinando que o Estado viabilize a confecção dos equipamentos nos presídios e penitenciárias.

Atualmente, Minas Gerais tem 60 mil presos e, até o último dia 30, pelo menos 321 tinham sido diagnosticados com o novo coronavírus. Dois morreram em decorrência da doença.

No decreto, Zema diz que as máscaras feitas pelos reclusos também vão poder ser repassadas para os agentes prisionais. Caso a produção seja grande, outros setores podem ser beneficiados.

"Viabilizar a produção pelos presos, nas unidades prisionais, de equipamentos de proteção necessários à prevenção da disseminação do coronavírus (...), para a utilização pelos presos e servidores do sistema prisional, bem como, em caso de produção excedente, para o fornecimento a órgãos e entidades da administração pública e para a doação a grupos vulneráveis da população", diz a lei.

Segurança

Para evitar que o coronavírus se alastre pelos presídios mineiros, a Sejusp suspendeu as visitas e a entrega de qualquer tipo de produto por familiares aos detentos. Os profissionais da segurança estão com as escalas de trabalho mais amplas para diminuir a circulação dos servidores dentro das unidades.

"No caso de presos que já se encontram no sistema prisional, caso apresentem sintomas da Covid-19, o protocolo é o seguinte: isolamento imediato, realização de exames e, em caso de confirmação, tratamento segundo protocolo da área da Saúde", explicou a Sejusp.

Além disso, o Estado selecionou 30 unidades do sistema prisional como porta de entrada, com a função de triagem de presos recém-admitidos do extramuros, para cumprimento de quarentena, antes do encaminhamento para os demais presídios.

