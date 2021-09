Cerca de 30 mil litros de gasolina com documentação irregular foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, nessa terça-feira (21). Junto com o combustível, os militares também apreenderam quase R$ 20 mil em dinheiro.

Conforme a PRF, agentes faziam uma ronda na região quando abordaram o motorista de um caminhão tanque. Ele transportava o combustível que seria entregue "em um posto de grande movimento localizado na região Central de Juiz de Fora".

O condutor, de 39 anos, contou aos militares que a documentação tinha sido enviada por e-mail para o posto que receberia a carga, e por isso não estava com os papéis, que são de porte obrigatório.

Os policiais fizeram buscas no veículo, onde encontraram três notas fiscais com informações diferentes do relato do motorista, como a origem e o destino da gasolina. Também foram encontrados R$19.667 em dinheiro, que segundo o condutor, seriam usados para despesas de viagem.

Os materiais apreendidos pela PRF e a ocorrência foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

