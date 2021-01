A primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte deve ser concluída até a manhã desta sexta-feira (22). Nesta fase são imunizados, com a primeira dose, os profissionais da saúde que atuam em hospitais públicos, privados e filantrópicos. Também entram na relação os trabalhadores de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até a noite desta quarta-feira (20), 59.561 doses já haviam sido distribuídas.

De acordo com a PBH, a aplicação começou logo na terça-feira (19), data em que os imunizantes chegaram do Instituto Butantan (SP) via repasse do governo estadual. Os primeiros a serem protegidos foram os profissionais do Hospital Odilon Behrens, na região Noroeste da capital. As UPAs começaram a vacinação na quarta (20).

Ao todo, a metrópole recebeu 128.388 mil doses da vacina, que serão usadas na primeira e na segunda etapas de imunização.

A previsão para a aplicação da segunda dose desta primeira fase é de até 21 dias. A imunização está sendo feita por vacinadores das próprias unidades e segue as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde.

"Mesmo com o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 é muito importante a colaboração da população para evitar aglomerações, manter o uso de máscaras e a higienização correta das mãos", informou a prefeitura.

Equipes reforçadas

Para a operacionalização da Campanha de Vacinação contra Covid-19, a Prefeitura de BH empregou 162 profissionais de enfermagem que irão reforçar as equipes de saúde, juntamente com os servidores responsáveis pela imunização no município. O contrato tem duração de oito meses.

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que ainda há cerca de 300 vagas disponíveis. Os interessados devem se cadastrar no Banco de Currículos. A validade do currículo é de 12 meses.

Leia mais:

Incêndio na Índia atinge fábrica onde são produzidas vacinas contra a Covid-19

Segunda chamada para matrículas e cadastros da educação municipal vai até esta quinta

Apito de panela de pressão está entre os sons inusitados da trilha de websérie mineira