O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) aconselhou, após laudo da Polícia Civil divulgado na noite desta quinta-feira (9), que as pessoas que tenham cervejas dos lotes "L1 1348" e "L2 1348", da Belorizontina, produzida pela mineira Backer, não consumam a bebida. “Essa situação é grave. Os consumidores estão expostos a riscos. Aqueles que têm cervejas desses lotes em suas residências não devem consumi-las e, se possível, devem disponibilizá-las às autoridades”, orientou.

Pelo menos oito homens foram internados. Entre eles, Paschoal Dermatini Filho, de 55 anos, que morreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata, após apresentar sintomas de insuficiência renal e alterações neurológicas. Um nono caso foi descartado.

Segundo o órgão, o produto pode estar associado a problemas de intoxicação envolvendo oito pessoas em Belo Horizonte. Uma vítima morreu em Juiz de Fora, na Zona da mata.

Para o promotor de Justiça e coordenador do Procon-MG, Amauri da Matta, os órgãos de defesa estão acompanhando as investigações, porque o código do consumidor exige que a população seja informada caso algum produto que esteja no mercado seja prejudicial à saúde.

Mesmo diante dos laudos, o promotor foi cauteloso quanto à responsabilidade da empresa. “Não há em hipótese alguma nenhuma informação de que a empresa tenha tido a intenção ou seja responsável por isso”, concluiu.

O Procon-MG fica na rua dos Goitacazes, 1202, no Centro de Belo Horizonte. O telefone é (31) 3250-5010.

Já o Procon-BH funciona no BH Resolve, na rua dos Caetés, 342, no Centro, e em outros endereços que podem ser consultados no site. O telefone é o (31) 3277-1687.