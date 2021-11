Comerciantes e lojistas de Belo Horizonte se preparam para um dos eventos mais aguardados do ano, a Black Friday, que acontece em todo o país nesta sexta-feira (26). Para evitar que os consumidores caiam em fraudes, o Procon-BH, além de monitorar os preços dos produtos, desenvolveu uma cartilha que visa orientar a população e minimizar os riscos de cair em golpes.

Na texto, o órgão de defesa ensina o cliente a checar a credibilidade dos sites que anunciam os produtos; a desconfiar de promoções exageradas; a conferir valores; e a evitar formas de pagamento que possam configurar golpe.

Confira as dicas do Procon-BH:

- Desconfie de promoções "exageradas". Suspeite quando houver desproporção entre o valor ofertado e o de mercado. Nesse sentido, a dica é buscar as ofertas do mesmo produto em outros sites

- Verifique se os sites são verdadeiros nas compras feitas por meio de links recebidos por mensagens de aplicativo ou outros canais. Dica: tente achar a mesma promoção usando sites de busca, para evitar fraudes

- Sempre que possível, tenta não pagar usando boleto ou Pix. Dê preferência para os pagamentos por cartões de crédito, que estão sujeitos à validação e a um maior suporte da operadora do cartão

- Em casos de primeira compra numa empresa desconhecida, verifique sua reputação. Existem boas ferramentas que permitem afirmar se uma empresa é confiável

- Tenha conhecimento das condições e penalidades de um possível cancelamento da compra. No caso de contratos de prestação de serviço continuada ou a se realizar em data futura, o consumidor deve solicitar, no ato da contratação, as informações sobre cancelamento e, se possível, pedir ao vendedor que aponte onde elas se encontram no contrato, para que sejam evitadas surpresas desagradáveis no futuro

*Com informações da Prefeitura de Belo Horizonte

