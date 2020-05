As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foram adiadas por pelo menos 30 dias, podendo chegar a 60, em relação à data prevista inicialmente. A mudança, determinada pelo Ministério da Educação, semana passada, em razão da pandemia de Covid-19, dá um tempo extra que pode ajudar a minimizar a situação. Mas o que fazer com esses dias a mais?

Usá-los para revisar conteúdos? Dar foco na prática da Redação? Ou manter o mesmo ritmo dos estudos? Para ajudar nessas questões, José Eustáquio Simões, professor e coordenador do curso pré-Enem do Promove, em Belo Horizonte, gravou um vídeo com orientações importantes. Assista!

