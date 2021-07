Os professores da rede estadual de Minas Gerais decidiram, nesta quarta-feira (7), entrar em greve sanitária no período entre segunda-feira (12) e sábado (17) da semana que vem, nas escolas onde houver convocação para trabalho presencial. Apesar da paralisação, os profissionais continuarão disponíveis para a prestação do trabalho remoto. O retorno às aulas na rede pública do Estado está programado para ocorrer na segunda-feira (12) em cidades da Onda Vermelha do programa de flexibilização Minas Consciente.

A decisão pela greve foi deliberada pelo Conselho Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), durante reunião na manhã desta quarta. Segundo a entidade, o objetivo é proteger a vida de educadores, estudantes e das comunidades escolares e reagir ao anúncio de início das aulas em forma híbrida na rede estadual nessa segunda (5) para professores, e no dia 12 para estudantes.

“É preciso destacar que o governo resolveu modificar os parâmetros para o retorno presencial nos municípios, incluindo a Onda Vermelha. A vacinação no estado segue lenta, nível alto de ocupação dos leitos de UTI, e as escolas sem condições estruturais para garantir segurança sanitária”, afirmou a professora Denise Romano, coordenadora-geral do Sind-UTE/MG.

A entidade também declarou que, após ter conseguido manter a suspensão das atividades desde abril de 2020, por meio de decisão liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), houve modificação do entendimento dos mandados de segurança impetrados pelo sindicato, no mês passado, o que, na análise do Sind-UTE, permitiu à Secretaria de Estado de Educação (SEE) tentar “impor o retorno sem oferecer segurança sanitária”.

A reportagem entrou em contato com o governo de Minas e aguarda um retorno.

