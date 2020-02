Trabalhadores da rede estadual de ensino deflagaram greve por tempo indeterminado nesta terça-feira (11), um dia após o início oficial das aulas em Minas. Dentre as reivindicações da categoria, está o pagamento do piso salarial nacional. A adesão ao movimento ainda é desconhecida. Ao todo, 1,8 milhão de estudantes cursam os ensinos Fundamental, Médio e Profissionalizante nos colégios mineiros.

Nesta manhã, os profissionais do setor estão reunidos para votação de propostas salariais na Assembleia Legislativa (ALMG), no Santo Agostinho, região Centro-Sul da capital. Nos próximos dias, segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), estão previstas mais reuniões do movimento, incluindo uma assembleia estadual na sexta-feira (14).

Além do pagamento do piso, o Sind-UTE/MG pede que o Governo de Minas apresente propostas a partir do princípio de isonomia para todo o funcionalismo público. Na quinta-feira passada (6), o governador Romeu Zema (Novo) encaminhou à ALMG projeto de Lei exclusivamente para reajuste aos servidores da Segurança Pública. A classe também pede "a defesa do emprego e do direito a uma educação pública de qualidade social".

De acordo com Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor estadual do Sind-UTE/MG, até o momento o governo não sinalizou, em nenhuma das reuniões, que iria atender a pauta reivindicada. Por essa razão, segundo Fonseca, a paralisação tem sido organizada desde o ano passado.

Na última quarta (5), a greve foi oficialmente deflagrada após assembleia. Por fim, a categoria esteve nas escolas nessa segunda-feira (10), primeiro dia de aula de 2020, para informar à comunidade sobre a decisão.

Adesão ao movimento

Questionado, o Sind-UTE/MG não soube informar a quantidade de escolas e de alunos que estão com as aulas interrompidas nesta terça-feira (11). A mesma informação foi solicitada à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), que divulgará um balanço sobre a adesão ainda hoje.

"Estamos tendo uma boa e crescente adesão. A convocação de greve é para toda categoria. Queremos o pagamento do piso conforme lei estadual para todos da Educação para a atual jornada e pela manutenção dos postos de trabalho para atendermos à demanda de matrículas na educação pública estadual", disse.

A reportagem também perguntou à SEE se há previsão de uma reunião para negociação, mas ainda não obteve retorno.

