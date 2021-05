Professores de Minas Gerais devem ser vacinados contra a Covid-19 a partir de junho, logo após o término da imunização de pessoas com comorbidades. A informação foi dada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (7), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Ainda não há, porém, uma data para que o grupo comece a ser imunizado. “O estado de Minas está seguindo o Programa Nacional de Imunização (PNI). O governador (Romeu Zema) solicitou ao governo federal uma tentativa dos professores serem adiantados na vacinação pela necessidade da volta às aulas, mas a expectativa do PNI é que em junho os professores comecem a ser vacinados", explicou.

De acordo com o representante da pasta, a imunização ocorrerá após cerca de 2 milhões de pessoas com comorbidades serem vacinadas. “São 2 milhões de pessoas com comorbidade e receberemos mais de 2 milhões de doses provavelmente esse mês. No mês que vem, o próximo “grande grupo” será o de professores”, concluiu.

