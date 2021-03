O cadastro para a vacinação de trabalhadores da área da saúde que ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 foi aberto nessa sexta-feira (19) pela Prefeitura de Belo Horizonte. A inscrição deve ser feita através de um formulário, disponível no portal da PBH.

Segundo a administração municipal, são considerados profissionais da linha de frente aqueles que atuam, por exemplo, em estabelecimentos de assistência, vigilância, regulação e gestão à saúde; ambulatórios, cemitérios, clínicas, consultórios, drogarias, farmácias, funerárias, hospitais, laboratórios e unidades básicas de saúde. Veja a lista completa no formulário.

Após o cadastramento, a imunização será realizada de acordo com as doses recebidas na capital e as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o coronavírus. Não serão aceitas inscrições por e-mail ou telefone.

Vacinação

Segundo o último boletim epidemiológico assistencial da prefeitura, publicado ontem, até o momento, 82.307 trabalhadores da saúde foram vacinados. Destes, 64.965 já receberam a segunda dose do imunizante.

