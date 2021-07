O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abriu mais de nove mil vagas de cursos gratuitos nas unidades de Belo Horizonte (Centro, Venda Nova e Núcleo de Pós-Graduação), Betim e Contagem. Os cursos começarão de julho a novembro e serão em modelo híbrido, com aulas remotas para estudo teórico e presenciais para atividades práticas.

Para se inscrever, a renda bruta do núcleo familiar, dividida pelo número de pessoas, não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos.

As vagas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Alisson Batista, diretor da unidade de Betim, afirma que “no cenário atual, a qualificação profissional pode abrir portas e garantir a permanência no mercado de trabalho. A nossa equipe de docentes é qualificada, com forte atuação no mercado e atenta às tendências”.

Os cursos disponíveis são Empreendedorismo Digital, Webdesigner, Assistente de Logística, Consultoria de Imagem, Cuidador de Idoso, Recepcionista, Técnico em Finanças, Assistente de Departamento Pessoal, Maquiagem, Representante Comercial, Cuidador Infantil, dentre outros. Todas as opções oferecidas podem ser consultadas no site.

Há turmas com início para julho, agosto, setembro, outubro e novembro. As aulas presenciais são apenas para os cursos cuja grade curricular tenha atividades práticas, caso contrário, o ensino será totalmente remoto.

