A avenida José Cândido da Silveira, entre as ruas Camilo Prates e Professor Costa Chiabi, no bairro Cidade Nova, região Nordeste de Belo Horizonte, voltará a receber o programa "No Domingo a Rua é Nossa" neste domingo (5). As ações ocorrerão de 7h às 12h.

O projeto permite a livre circulação de pessoas para prática de atividades espontâneas de esporte e lazer, em trechos de ruas fechados para o trânsito. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a reabertura desse trecho representa a conclusão da retomada gradual do programa.

Conforme a pasta, desde o mês passado, em caráter experimental, as vias do programa foram reabertas.

São elas: avenidas Bandeirantes (entre as praças JK e Bandeiras, bairro Mangabeiras, região Centro-Sul), Prudente de Morais (entre avenida Contorno e rua Acaraú, bairro Cidade Jardim, Centro-Sul), Clarins (entre ruas das Castanholas e dos Bandolins, bairro Califórnia, Noroeste) e Henrique Badaró Portugal (entre ruas José Silveira e Eli Seabra Filho, bairro Buritis, Oeste), além da Praça Raul Soares (pista central, Centro-Sul).

"As ruas e avenidas do programa foram reativadas de forma progressiva e em conformidade com a análise do funcionamento dos espaços abertos, do perfil de atividades (menor ou maior potencial de aglomeração) e do quadro de indicadores da Covid-19)", informou a prefeitura, em nota.

