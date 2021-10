Praticantes de esportes ao ar livre em Belo Horizonte têm novas opções para se exercitar nas ruas da capital. Com a redução dos indicadores da pandemia da Covid-19, programas ligados à prefeitura começaram a retomar as práticas presenciais. O mais recente é o Programa Caminhar, que está de volta na região Leste.

Uma das ações mais conhecidas, o Programa Caminhar fornece serviços e espaços para usuários das pistas de caminhada pela cidade. Dentro dessa iniciativa, a região Leste dá sequência, com a abertura de inscrições para aulas de ginástica funcional, caminhada e dança no Polo Regionalizado de Formação Esportiva, no bairro Saudade.

As atividades são direcionadas ao público entre 18 e 50 anos, e se estendem por quase toda a semana. As aulas de dança são oferecidas nas terças e quintas-feiras; ginástica funcional e caminhada às quartas e sextas-feiras, sempre das 7h às 8h.

Quem se interessar, pode fazer a inscrição no próprio Polo de Formação Esportiva, na rua Juramento, s/nº, de terça à sexta-feira, das 8h às 11h.

De acordo com a prefeitura de BH, as aulas serão ministradas por profissionais graduados em educação física e estagiários da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que coordena o projeto na cidade.

Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo e-mail caminhar@pbh.gov.br.

Esporte Esperança

Outro programa que retomou suas atividades presenciais no mês passado foi o Esporte Esperança, com as atividades da Escolinha de Futebol no campo Arena Morro das Pedras, no bairro Nova Granada, região Oeste da capital.

