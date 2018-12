Orçado em R$ 300 milhões e com previsão de início de obras para o segundo semestre de 2019, o projeto que visa amenizar os problemas de enchentes na região da avenida Vilarinho, em Venda Nova, foi apresentado na manhã desta quarta-feira (19) pela Prefeitura de Belo Horizonte.

O esboço das intervenções foi apresentado ao executivo municipal pela construtora Engesolo, por meio do coordenador de projetos da empresa. De acordo com a maquete, dois túneis subterrâneos serão construídos na avenida Vilarinho, na região do Habibs, no entroncamento do corredor com a avenida Dr. Alvaro Camargos. “A ideia é desviar o fluxo do Córrego Vilarinho para o Córrego Floresta e para o Ribeirão Isidoro”, explicou o superintende da Sudecap, Henrique Castilho.

Ainda no projeto apresentado, está prevista a construção de um viaduto na rua Joaquim Clemente para viabilizar a macrodrenagem do Córrego Floresta.

Segundo o prefeito Alexandre Kalil (PHS), a licitação para definir qual empresa executará as obras será aberta entre março e abril de 2019. Conforme a PBH, as intervenções devem durar um ano e meio. Os recursos para execução do projeto serão fatiados.

O secretário de Fazenda do municipio, Fuad Noman, garantiu que a prefeitura tem parte do valor. Os demais recursos serão viabilizados por empréstimos, que precisam passar pelo crivo da Câmara Municipal, e recursos negociados junto ao Governo Federal.

O coordenador da Engesolo não quis falar com a imprensa. Segundo a PBH, o projeto foi apresentado de maneira voluntária. A empresa, segundo Henrique Castilho, é parceira da PBH, pois já desenvolve obras em outras áreas de alagamento da cidade.

Histórico

Três pessoas morreram no dia 15 de novembro na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, em decorrência de fortes chuvas. Uma adolescente foi sugada por um bueiro e mãe e filha foram encontradas mortas abraçadas dentro de um veículo, que ficou submerso.



Leia mais:

Convênio de R$ 10 milhões garante investimentos em prevenção de enchentes em BH

Inundações recorrentes na Vilarinho exigem solução complexa

Chuva alaga a estação Vilarinho e prejudica o funcionamento do metrô em BH; veja vídeo

Mãe e filha que se afogaram no carro durante temporal morreram abraçadas

Defesa Civil já atendeu cerca de 1.500 ocorrências ligadas a chuva desde outubro