Exames como mamografias e Papanicolau estão disponíveis gratuitamente, até 23 de julho, em Belo Horizonte. Trata-se do projeto Sesc Saúde Mulher em parceria com a Fundação Benjamin Guimarães. O caminhão do evento está no Hospital da Baleia, no bairro Saudade, na região Leste, e a equipe atende de segunda a sexta.

De acordo com a instituição, para ter acesso ao serviço, os pacientes precisam ser encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. Em seguida, são selecionados e cadastrados pelo Hospital da Baleia. Além dos já citados, há exames de ultrassons pélvico, mamário e endovaginal, e ações de educação em saúde.

Ainda conforme o Sesc, o caminhão ficará no hospital até 23 de julho, de segunda a sexta, das 7h às 16h, na rua Juramento, 1464, no bairro Saudade. Outras informações sobre o projeto podem ser obtidas pelos telefones (31) 3489- 1556 e 98718-7179, além do e-mail eventos@hospitaldabaleia.org.br.

