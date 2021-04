A 25ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte informou, nesta sexta-feira (16), que recomendou ao prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), que elabore um protocolo escolar completo para o gradativo retorno às aulas presenciais na cidade.

A promotoria, pertencente ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), também quer aferir quais atividades educacionais não presenciais foram prestadas entre os anos de 2020 e 2021, além de conhecer quais políticas públicas destinadas a alunos e funcionários da rede foram executadas na pandemia de Covid-19.

"O procedimento investigativo procura apurar eventuais atos ilícitos na esfera pública, entre 2020 e 2021, relacionados à quebra do direito fundamental à educação e ao deficiente planejamento administrativo na retomada das atividades escolares presenciais e não presenciais, no âmbito do sistema municipal de ensino", informou o órgão, em nota.

Ainda de acordo com o MP, a promotoria tem tentado, há um ano, implementar, junto ao município de Belo Horizonte, a efetividade do direito fundamental à educação. No entanto, segundo o órgão, o município não demonstrou documentalmente a adoção de medida concreta voltada a cumprir o direito à educação e a interromper a descontinuidade do processo educacional iniciada com a pandemia.

"A realização prioritária do direito fundamental à educação não se insere na ordem discricionária de ação política dos agentes públicos. Sua concretização é obrigatória, ainda que materializada em formas alternativas em momentos mais graves da pandemia, como a híbrida ou a remota, desde que justificada. É vedada a descontinuidade integral do direito à educação", informou.

Ainda segundo a manifestação, a prefeitura da capital forneceu apenas um protocolo provisório para a gradual retomada das aulas presenciais. O documento trouxe, segundo o MP, de forma inacabada, somente as possíveis estratégias de prevenção à Covid, sem informar quando elas seriam implementadas e sob quais condições.

Entre as requisições feitas pelo MPMG à PBH, estão a necessidade de informar a qualificação completa de todas as diretoras e diretores de escolas públicas municipais; além de indicar todas as medidas administrativas tomadas em relação a políticas públicas, especialmente as de inclusão digital e fornecimento de equipamentos eletrônicos.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda um posicionamento sobre o caso.

